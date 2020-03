Atletica: rinviati Europei U18 di Rieti, resta in ballo Parigi Allo studio scenari alternativi sulla competizione continentale in Francia

Un altro duro colpo per l’atletica italiana ed europea. L’Executive Board, riunita in videoconferenza, ha optato per il rinvio a data da destinarsi degli Europei Under 18 di Rieti. La rassegna continentale era in calendario dal 16 al 19 luglio. Ma non è stata questa l’unica decisione presa in un momento così delicato.

Tra le altre scelte del massimo organo dell’atletica europea c’è la cancellazione dell’edizione 2020 della Coppa Europa di lanci di Leiria e lo spostamento al 2021 della Coppa Europa dei 10.000 metri e degli Europei di corsa in montagna. Per il momento sono “salvi” gli Europei di Parigi che si dovrebbero svolgere dal 25 al 30 agosto. L’Europeans Athletics ha diramato anche un comunicato proprio su quest’ultima competizione. “Mentre i preparativi continuano come previsto e secondo il programma, è stato richiesto uno studio di possibili scenari alternativi, incluso il potenziale rinvio, tenendo conto di tutte le opinioni delle parti interessate, comprese quelle dei partner, degli atleti e delle autorità francesi nazionali e locali”.