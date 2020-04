Le Federazioni fanno fatica, al Coni il compito di vigilare Tra le più attive in questa difficoltà c'è la Federscherma, Malagò ha ringraziato Scarso

Per superare l’emergenza serve collaborazione. Molte Federazioni non navigano in buone acque, senza le Olimpiadi sono venuti a mancare tanti introiti anche per gli atleti che vanno sostenuti. Per far fronte all’emergenza serve collaborazione e il Coni dovrà fare da tramite tra Federazioni e Governo vigilando sui contributi che la politica darà allo sport. Una delle più attive è certamente la scherma che, in questi giorni, col presidente Scarso ha già fatto pervenire al numero uno dello sport italiano informazioni su quali potrebbero essere le maggiori difficoltà. Malagò ha prontamente risposto con una lunga lettera che di seguito riportiamo:

"Grazie per la sollecita e puntuale collaborazione fornita trasmettendo il quadro delle criticità e ei problemi che la tua realtà dovrà affrontare al termine di questo periodo di estrema emergenza per l'Italia intera".

"Il tuo apporto e quello fornito dalla FederScherma - prosegue la nota a firma del vertice del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - ritengo sia fondamentale affinché il mondo dello sport possa essere adeguatamente e concretamente sostenuto, sulla base delle necessità segnalate dalle componenti sportive che lo costituiscono.

Da parte mia - continua Giovanni Malagò - ti assicuro che farò tutto quanto mi sarà possibile e oltre, per tutelare il nostro mondo, lo Sport".

“Ti do la conferma che i dati ed i numeri - si legge - saranno immediatamente trasmessi al Governo italiano che, sono fiducioso, valuterà ed individuerà, sulla base delle esigenze manifestate, gli interventi più opportuni".