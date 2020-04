Atletica, Mondiali rinviati al 2022 Si svolgeranno a Eugene negli Stati Uniti dal 15 al 24 luglio

I Mondiali di atletica leggera, che in un primo momento erano previsti dal 6 al 15 agosto a Eugene, in Oregon negli Stati Uniti, andranno in scena dal 15 al 24 luglio del 2022. Questa è la decisione comunicata oggi dalla World Athletics dopo aver discusso l’argomento con gli organizzatori di altri due eventi internazionali in programma tra due anni, i Giochi del Commonwealth di Birmingham (27 luglio-7 agosto) e gli Europei multisport di Monaco di Baviera (con le gare di atletica dal 15 al 21 agosto). La stagione 2022 avrà quindi in programma tutte e tre le manifestazioni nella stessa estate: un fatto senza precedenti.

“Saranno sei settimane di grande atletica - le parole di Sebastian Coe, presidente della federazione mondiale - e il principio-guida nella ricerca di nuove date era di assicurare che ci fosse uno spazio sufficiente per gareggiare anche in altri eventi e di non danneggiarli, perché sono molto importanti per il nostro sport. Crediamo così di aver trovato una soluzione. Non lo avremmo desiderato, ma questo ci darà un’opportunità unica di promuovere l’atletica”.