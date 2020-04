Nuoto: positiva la videoconferenza tra Barelli e Spadafora Il presidente Federale ha chiesto al Ministro di favorire l'accesso delle società ai finanziamenti

La Federazione Italiana Nuoto continua a lavorare per non lasciare sole le società, gli atleti, i tecnici e i dirigenti nel momento più buio per lo sport italiano e mondiale. Si naviga a vista. Certezze non ce ne sono. Non c’è una data che possa indicare l’eventuale ripartenza ma sarà fondamentale non farsi trovare impreparati. Il presidente Paolo Barelli e il Segretario Generale Antonello Panza hanno tenuto una videoconferenza col Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora. Il colloquio ha evidenziato la condivisione dei problemi da parte del Ministro, nonché l'urgenza di adottare ulteriori misure di sostegno che tamponino l'emergenza e favoriscano il riavvio delle attività sportive.

Tra le tematiche trattate –come spiegato anche sul sito ufficiale della Federazione-, il Presidente Barelli ha apprezzato particolarmente l'impegno del Ministro Spadafora per favorire l'accesso di associazioni e società sportive al credito attraverso finanziamenti erogati dall'Istituto del Credito Sportivo per una cifra stanziata di 100 milioni di euro che s'intende aumentare coi prossimi provvedimenti governativi; per consentire a tutta la platea dei collaboratori sportivi di accedere al bonus di 600 euro e la disponibilità dimostrata dal Ministro a valutare il problema relativo ai canoni di affitto degli impianti privati e non solo pubblici.

Barelli ha posto l’attenzione anche su un altro aspetto importante chiedendo una riflessione sulla possibilità di individuare agevolazioni fiscali a favore di chi sponsorizza il comparto sportivo in Italia.