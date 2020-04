Canottaggio, la Federazione continua a lavorare Riunione operativa in vista del Consiglio Federale di sabato

Questa mattina si è riunita in video conferenza la Commissione Carte Federali della Federazione Italiana Canottaggio, presieduta dal Vicepresidente Andrea Vitale, per predisporre la documentazione da presentare al Consiglio federale di sabato prossimo. In particolare si è parlato del codice etico, del regolamento organizzativo delle regate e del regolamento organico. La documentazione completata in questa riunione è stata dibattuta e predisposta nel corso di svariate riunioni, svolte sempre in video conferenza, alle quali hanno partecipato oltre che tutti componenti della commissione (Franco Bindi, Massimiliano D’Ambrosi, Stefano Mossino e Nicola Sgobba) anche il Segretario Generale Maurizio Leone e per gli uffici federali Monica De Luca.