Malagò:"Alle Olimpiadi già qualificati 208 azzurri" Il numero uno del Coni ha sottolineato:"Lo sport è il simbolo del nostro paese"

L’Olimpiade è stata rinviata di dodici mesi ma l’attenzione del Coni è sempre focalizzata su quell’evento. Ne ha parlato a Dazn, in una lunga intervista rilasciata a Diletta Leotta, il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Abbiamo già 208 atleti qualificati. Ce ne sono alcuni che, indubbiamente, per età, per problemi fisici, per una serie di problemi, anche di esigenze familiari, faranno probabilmente uno sforzo supplementare. Penso che a Tokyo ci saremo tutti, anche chi magari è più avanti con gli anni e pensavano che tra pochi mesi avrebbero concluso la loro meravigliosa carriera. Sarà uno stimolo per fare bene a Tokyo 2021”.

In queste settimane sono stati tantissimi gli atleti azzurri protagonisti di iniziative benefiche. Un video, voluto fortemente dal Coni, ha ricevuto grandi apprezzamenti sia dall’Italia con i complimenti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dall’estero con una lettera del massimo dirigente del Comitato Olimpico Internazionale Thoms Bach. “Lo sport è il portabandiera del pensiero di appartenenza nazionale, lo abbiamo visto con la meravigliosa campagna in cui, i nostri atleti, hanno fatto vedere la vicinanza a chi è impegnato in prima linea. Mai come oggi, lo sport è il simbolo del nostro paese”.