Il Coni non si ferma, riunioni in video conferenze Il 30 aprile appuntamento con i Comitati Regionali

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha ricevuto lo scorso 8 aprile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una lettera con la quale – ai sensi dell’art. 107 della Legge n. 18 del 17 marzo 2020 – è disposto il differimento dei termini di adozione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio 2019 degli enti pubblici al 30 giugno 2020.

Pertanto la riunione di Consiglio Nazionale, prevista per martedì 28 aprile alle ore 15.00, non avrà luogo in ragione delle prorogate disposizioni contenitive in materia di virus Covid-19 ed è rinviata a data da destinarsi.

Con riferimento alla Giunta Nazionale programmata per martedì 28 aprile è stato deciso che la stessa riunione, posticipata dalle ore 10.00 alle ore 12.00, avrà natura informale e si svolgerà, in ottemperanza alle disposizioni governative, in collegamento attraverso la piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams.

Per aggiornare le varie componenti che fanno parte del CONI, il Presidente Giovanni Malagò ha indetto una serie di riunioni informali, tutte col sistema di videoconferenza, che avranno il seguente calendario:

Mercoledì 29 aprile – ore 11 – Presidenti Federazioni Sportive Nazionali

Mercoledì 29 aprile – ore 17 – Presidenti Discipline Sportive Associate

Giovedì 30 aprile – ore 11 – Presidenti Enti di Promozione Sportiva

Giovedì 30 aprile – ore 16 – Associazioni Benemerite

Giovedì 30 aprile – ore 17 – Presidenti Comitati Regionali CONI

Altre riunioni, laddove necessarie, verranno organizzate nel mese di maggio, compatibilmente con le disposizioni governative.