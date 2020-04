L'atletica sfrutta il mezzo tecnologico Grande successo per l'iniziativa "Atletica Viva Online"

L’atletica guarda avanti. Lo fa sfruttando la tecnologia con l’iniziativa “Atletica Viva Online”, il laboratorio di idee e attività realizzato dalla Direzione Tecnica con il supporto della struttura tecnica federale. Il progetto, partito nei primi giorni del mese, è stato sposato con grande entusiasmo dai diversi settori proponendo occasioni di confronto e aggiornamento. La Fidal ha reso noti alcuni numeri: 31 incontri “webinar” calendarizzati ad aprile, 30 video tutorial già pubblicati e oltre 250.000 visualizzazioni complessive in una decina di giorni, che hanno generato curiosità anche all’esterno. A promuovere il progetto è il direttore tecnico Antonio La Torre in stretta collaborazione con i vice Roberto Pericoli e Tonino Andreozzi e con l’assistente Stefano Serranò.

“Per i salti” ha spiegato il responsabile di settore Claudio Mazzaufo “abbiamo aperto le videoconferenze nella scorsa settimana con un tema molto attuale: l’organizzazione dell’allenamento in condizioni di difficoltà, insieme ai tecnici degli atleti di valore nazionale, per dare indicazioni di massima in questa fase di chiusura agli allenamenti. È stata inoltre l’opportunità per ascoltare cosa accade in nazioni vicine, che hanno problematiche simili alle nostre, grazie alla testimonianza di Claudio Veneziano, responsabile di settore della Federazione spagnola. Tutta la nostra struttura tecnica sta continuando a lavorare, pensando alle Olimpiadi del 2021. E questa è un’iniziativa da portare avanti in futuro, perché consente un confronto costante: c’è la possibilità di divulgare idee, fare domande e avere risposte immediate, risolvere problematiche quotidiane. L’atletica si dimostra all’avanguardia ed è vicinissima ai tecnici, mai come in questo momento”.