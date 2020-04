Dal 4 maggio "allenamenti individuali" per gli sportivi Sarà possibile allenarsi anche presso le strutture tenendo la distanza di sicurezza

"Gli atleti professionisti torneranno ad allenarsi dal prossimo 4 maggio". L’ha annunciato questa sera in conferenza stampa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si torna a quanto era già accaduto all’inizio dell’emergenza coronavirus con la possibilità per gli atleti di discipline individuali di allenarsi nei centri sportivi. Anche in questo caso vale la regola della distanza di sicurezza. Ovviamente strutture permettendo visto che molti gestori hanno già annunciato che faranno fatica a ripartire.

Stesso discorso anche per i non professionisti: potranno tornare ad allenarsi gli sportivi riconosciuti come atleti d’interesse Nazionale. Dal 18 maggio invece via libera agli allenamenti per gli sport di squadra anche in se in Italia, attualmente, solo il calcio non ha messo fine ai propri campionati professionistici.