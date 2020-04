Fidal, ecco chi potrà allenarsi dal 4 maggio La Federazione ha fissato dei parametri per definire gli "Atleti d'interesse Nazionale"

Dal 4 maggio via libera agli allenamenti per gli atleti professionisti e quelli definiti d’interesse Nazionale. Quali requisiti servono per essere considerati tali? La Fidal ha fatto chiarezza.

E’ riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” l’atleta in possesso dei seguenti requisiti:

Atleti delle categorie Seniores e Promesse

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o Promesse (escluse le staffette), nell’anno in corso o in quello precedente.

2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o Promesse in manifestazioni ufficiali, nell’anno in corso o in quello precedente.

3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 980 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, nell’anno in corso o in quello precedente. Valgono, a tal fine, i risultati all’aperto, con vento nella norma e cronometraggio elettrico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri.

4. Essersi classificati nei primi 5 posti delle graduatorie nazionali Assolute outdoor e nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali Promesse outdoor dell’anno precedente, o di quelle dell’anno in corso, aggiornate al 31 ottobre.

5. Essersi classificati nei primi 100 posti delle graduatorie europee Assolute outdoor dell’anno precedente, o di quelle dell’anno in corso, aggiornate al 31 ottobre.

Atleti della categoria Juniores

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o di categoria (escluse le staffette), nell’anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo).

2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o di categoria in manifestazioni ufficiali, nell’anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo).

3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 950 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, nell’anno in corso o in quello precedente (anche da Allievo). Valgono, a tal fine, i risultati all’aperto, con vento nella norma e cronometraggio elettrico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri.

4. Essersi classificati nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali di categoria outdoor dell’anno precedente (anche da Allievo), o di quelle dell’anno in corso, aggiornate al 31 ottobre.

Allievi (2° anno di categoria)

1. Aver vinto il titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto o di categoria (escluse le staffette) dell’anno in corso.

2. Aver indossato la maglia della Nazionale Assoluta o di categoria in manifestazioni ufficiali dell’anno in corso.

3. Aver ottenuto prestazioni uguali o migliori di 950 punti, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007, nell’anno in corso. Valgono, a tal fine, i risultati all’aperto, con vento nella norma e cronometraggio automatico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri.

4. Essersi classificati nei primi 3 posti delle graduatorie nazionali di categoria outdoor dell’anno in corso aggiornate al 31 ottobre.