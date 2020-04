Olimpiadi a rischio anche nel 2021? Il Giappone trema Tante le ipotesi fatte ma per ora nessuna certezza. Un nuovo rinvio porterebbe alla cancellazione

Le Olimpiadi del 2021 sono a rischio? Niente può essere escluso. Un altro rinvio significherebbe cancellare l'edizione giapponese. Il virus che ha paralizzato il pianeta è un avversario invisibile e ancora poco conosciuto, per questo tutte le ipotesi possono trasformarsi in realtà. In questi giorni l’attenzione sui Giochi Olimpici è tornata a salire dopo le dichiarazione di Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020. “Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l’Olimpiade sarà annullata”. Frase di circostanza dato che anche gli esperti navigano a vista. Non c’è attualmente un vaccino quindi è normale che gli organizzatori siano preoccupati.

Sulla questione si è espresso anche il presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura: "A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile fare l'Olimpiade nel 2021. E’ un problema mondiale". Il Cio trema, ma anche Bach sa che il rischio c’è. La perdita economica sia per il Comitato Olimpico Internazionale che per il Giappone sarebbe elevatissima, ma ance per tutte le federazioni mondiali che attendono con ansia i soldi dei diritti televisivi e le ricche sponsorizzazioni che regala il panorama olimpico. Adesso però c’è solo da attendere, ogni ipotesi può essere smentita nel giro di poche ore. Sarà comunque una corsa contro il tempo dove i protagonisti saranno medici e ricercatori.