Finp, attività chiusa fino al 31 luglio La Federazione ha svolto il Consiglio in videoconferenza

La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, attraverso la modalità di videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Team, ha svolto il XXIV Consiglio Federale FINP, convocato per esaminare i punti all’ordine del giorno.

Presenti all'incontro telematico, oltre al Presidente Roberto Valori, al Vice Presidente Oliviero Castiglioni e al Segretario Generale Franco Riccobello, i Consiglieri: Elena Grosso, Gianluca Cacciamano, Francesca Secci ed i Revisori dei Conti.

Purtroppo il Consiglio Federale si apre rivolgendo un pensiero al Consigliere e amico Roberto Melissano facendo un minuto di raccoglimento. “Non riesco a capacitarmi del fatto che non ci sia più – dice il Presidente Valori - ma adesso, come sicuramente avrebbe voluto lui, dobbiamo andare avanti: la vita continua”.

Il Presidente ricorda che il difficile periodo che stiamo attraversando è iniziato con l’annullamento della World Series di Lignano Sabbiadoro i primi di marzo. Riferisce di aver partecipato, in questo periodo, ad una Giunta CIP, a cui hanno partecipato sia il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che il Ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.

La FINP, durante la pandemia, ha proseguito il suo lavoro, nonostante sia stata bloccata l’attività sportiva. La parte tecnica è andata avanti, in modalità online con lavori di allenamento a secco e di video analisi.

Per quanto riguarda il settore Formazione, si sono tenuti diversi esami scritti direttamente sul portale ed orali in modalità videoconferenza. Nella fattispecie, sono stati formati 22 discenti del corso che si è tenuto a Torino a inizio 2020 e alla fine di aprile verranno organizzate le sessioni d’esame del corso che si è svolto a Matera a febbraio.

L’8 aprile scorso si è tenuta, sempre attraverso videoconferenza, una riunione con i Delegati Regionali. Oltre ai Delegati, era presente Simone Conversini in veste di moderatore.

In relazione all’esigenza manifestata dai Delegati di tenere più incontri durante l’anno alla fine del mese di maggio (data ancora da stabilire) si terrà un altro incontro in cui saranno presenti il Presidente, Segretario Generale e il Consigliere Gianluca Cacciamano. Verranno esaminati e commentati i punti trattati in tale occasione per valutare le proposte avanzate dai Delegati.

Sempre riguardo alla Formazione, il Consigliere Elena Grosso fa presente che sono già stati attivati con successo dei corsi interregionali in Basilicata, in Puglia nelle Marche in Molise ed in Abruzzo.

Inoltre, i Delegati di Sicilia e Sardegna hanno organizzato corsi di Formazione inserendo la possibilità di accogliere per 8 ore i brevettati FINP della Regione, facendo valere tale partecipazione come aggiornamento. In questa maniera verrebbero agevolati i residenti nelle isole per accedere a tali corsi.

Si stanno anche aumentando le funzionalità del portale di e-learning della Federazione, il quale già permette ai corsisti di accedere al materiale relativo a Classificazioni, Area Giuridica, Area Medica e Area Psicologica. Stiamo organizzando un corso di aggiornamento per Istruttori di Nuoto FINP che sarà tenuto dallo Staff Tecnico Nazionale in modalità webinair durante il mese di maggio, seguiranno successivamente i dettagli in merito.

L’ultimo argomento di cui si è discusso in occasione di tale incontro virtuale, è la sospensione dello svolgimento degli eventi sportivi, sino ad ora, avvenuta di decreto in decreto. Al momento, ufficialmente le competizioni sono state bloccate fino al 4 maggio, ma sarebbe il caso di prolungare fino all’estate. In alternativa si può procedere di rinvio in rinvio, come è stato fatto fino adesso.

Verosimilmente, però, sarà difficile poter organizzare eventi entro l’estate, pertanto Francesca Secci e Gianluca Cacciamano propongono di comunicare che fino al 31 luglio le manifestazioni saranno sospese, a meno che, con l'emanazione di futuri decreti sarà deciso diversamente. Ovviamente, tale scadenza varrà solo per le competizioni, non per gli allenamenti che potranno riprendere in base alle scelte degli enti preposti e alla disponibilità degli impianti.

Altresì il Presidente Valori, a proposito della ripresa degli allenamenti, ha comunicato di aver inviato un documento al Presidente del Cip Luca Pancalli, da lui richiesto, contenente un Protocollo comportamentale da prendere come strumento per la ripartenza delle attività che verrà successivamente valutato delle autorità competenti.

Dopo un confronto su altre possibili date, viene accolta la proposta dei Consiglieri atleti, Secci e Cacciamano di chiudere le attività fino al 31 luglio.

Per quanto invece concerne il punto relativo all'Attività Nazionale ed Internazionale il Segretario Generale Franco Riccobello, dopo aver parlato con l'atleta Francesco Bettella, il quale opera sul territorio in qualità di Presidente del COL della World Series, riguardo alla eventuale organizzazione dei Campionati di Società da tenersi alla fine di quest'anno a Lignano Sabbiadoro.

Il Presidente lascia la parola alla dott.ssa Valentina Barbera, Responsabile Settore Internazionale Finp, la quale riferisce quanto emerso dalla conference call che si è tenuta ad inizio settimana con il World Para Swimming, alla presenza di Tracy Glassford e George Antoniou, oltre a Francesco Bettella e Federica Fornasiero. L’intento principale del WPS era quello di capire l'orientamento della FINP per organizzare la tappa delle World Series nel 2021.

Riguardo al calendario internazionale, probabilmente non si riuscirà a far rientrare i Campionati Europei, originariamente previsti per il mese prossimo, entro quest’anno. In qualsiasi caso il WPS si impegnerà di pubblicare il calendario ufficiale e completo entro il prossimo mese di giugno.

Relativamente alle Affiliazioni di nuove Società, ne sono state affiliate 3: Rari Nantes Florentia di Firenze, Nuoto Insieme ASD di Potenza e SSD Ellesit Srl di San Giovanni Gemim (AG).