Atletica, da Oslo una grande novità Regole innovative al Bislett Stadium nel rispetto del distanziamento sociale

Maggio sarebbe stato, come negli anni precedenti, il mese dell’inizio della Diamond League e dei vari meeting di atletica leggera. Il calendario del più importante e ricco circuito di gare è stato stravolto con l’annullamento di diverse tappe tra cui anche quella che, giovedì 28 maggio, avrebbe portato i grandi dell’atletica mondiale allo Stadio San Paolo di Napoli, scelto per prendere il posto dell’Olimpico di Roma, impegnato per gli Europei di calcio, come sede del Golden Gala Pietro Mennea del 2020.

Calendario stravolto ma c’è chi non molla e vara una incredibile soluzione alternativa che ha suscitato anche qualche polemica. Si tratta del meeting di Oslo che giovedì 11 giugno dovrebbe andare in scena con la formula dell’impossible game. Si gareggerà a porte semi aperte e ci sarà una diretta televisiva per vedere all’opera atleti di ottimo rango come l’astista Armand Duplantis che sfiderà il rivale Renaud Lavillenie Karsten, tra gli altri anche Karsten Warlhom che potrebbe andare a caccia del record del mondo nei 300 ostacoli, mentre nel lancio del disco c’è attesa per Daniel Stahl. Per questo appuntamento regole innovative al Bislett Stadium nel rispetto del distanziamento sociale per combattere il covid-19. L’attesa per vedere se il progetto andrà in porto e quale sarà il risultati è tanta.