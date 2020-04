Scherma, Scarso:"Fondamentale riaprire le sale scherma" "La nostra azione è orientata soprattutto sulla ripresa delle attività per la base"

Lavoriamo per programmare la ripresa e delineare la ripartenza seguendo le norme della prudenza e delle indicazioni delle istituzioni governative, sportive e sanitarie". E' questo il messaggio che il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso rivolge a tutte le componenti del mondo della scherma italiana.

"Siamo in attesa - spiega il Presidente federale - delle linee guida ed i protocolli che saranno emanati in merito, per poi formulare le disposizioni per quanto di competenza federale, relativamente all'attività addestrativa, alla riapertura delle sale scherma ed alla ripresa dell'attività agonistica. Ma la nostra non è un'attesa inattiva: assieme al Consiglio federale infatti stiamo formulando e concertando i vari scenari per la ripresa delle attività e delle competizioni agonistiche, dal 1 settembre. Il Decreto del Presidente del Consiglio apre all'attività motoria ed all'attività sportiva per gli atleti di vertice e riconosciuti d'interesse nazionale: per loro stiamo chiedendo la possibilità di riaprire gli spazi d'allenamento dai Centri di preparazione olimpica e paralimpica, sino alle palestre e sale scherma di riferimento di ciascuno di questi atleti, che però dovranno rispettare i necessari ed obbligatori requisiti normativi in termini di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale".

"Ma - continua ancora Giorgio Scarso - la nostra azione oggi è orientata soprattutto sulla ripresa delle attività per la base del nostro movimento. La riapertura delle sale scherma è per la nostra realtà di fondamentale importanza non solo per la ripresa dell'attività, ma anche per garantire il futuro di tante realtà associative quali club e società ed evitare il disperdere del nostro patrimonio più grande: gli atleti più giovani".