Atletica, raduno online per fare gruppo Sabato pomeriggio i giovani talenti azzurri racconteranno le proprie esperienze

Impossibili i raduni sul campo, ma sbloccati gli allenamenti individuali, l’atletica italiana cerca di tornare a fare gruppo. Sabato sarebbe dovuta andare in scena la tradizionale riunione primaverile dedicata agli under 20 e 18. La Fidal ha deciso di non rinunciare all’appuntamento che è stato trasformato in un ritrovo virtuale. Sabato pomeriggio alle 15, tutti insieme in collegamento video, i circa 100 convocati si ritroveranno con l’obiettivo di continuare a fare gruppo e raccontarsi le varie esperienze nell’attesa di poter tornare a gareggiare. L’onda azzurra che quest’anno non potrà partecipare agli eventi internazionali che erano in programma a Nairobi (Mondiali U20) e Rieti (Europei U18) sta comunque continuando a tenersi attiva da casa.

“Tutti i settori si riuniscono periodicamente con sedute di training online o incontri motivazionali con gli atleti top - ricorda Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili - quella di sabato sarà l’occasione per rivedersi tutti insieme, come succede sempre in questo periodo con il classico raduno primaverile prima dell’inizio della stagione. Ci sarà anche un saluto del presidente federale Alfio Giomi, della direzione tecnica e del capitano dei team giovanili Gabriella Dorio. E probabilmente anche qualche sorpresa per i ragazzi…”.