La Federscherma fa chiarezza sulle notizie non ufficiali Dopo il comunicato degli anonimi "Tea di Italia Scherma" arriva il chiarimento della Federazione

La Federazione Italiana Scherma, venuta a conoscenza di un comunicato pubblicato dai soliti anonimi autodefinitisi "Team di Italia Scherma", col quale vengono proposte procedure e norme comportamentali da seguire durante gli allenamenti e le competizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, avverte gli affiliati e tutti gli operatori della Federazione Italiana Scherma che tale iniziativa, oltre a non avere alcun valore ufficiale, allo stato attuale risulta essere intempestiva e fuorviante, in quanto i criteri di sicurezza da adottare saranno comunicati alle Società dalla Federazione Italiana Scherma solamente dopo che le Istituzioni e gli Enti preposti alla tutela della salute dei cittadini avranno impartito direttive appositamente studiate dagli organi tecnico-scientifici competenti anche in relazione alla calendarizzazione della ripresa delle attività.

Si ritiene quanto mai dannoso e pericoloso, soprattutto in questo delicato momento, far circolare informazioni prive di ufficialità, non rilasciate da Enti preposti a farlo, che possono creare confusione e disorientamento in chi le riceve e che potrebbero anche generare serissime problematiche dal punto di vista legale e assicurativo, qualora si verificassero casi di contagio nelle palestre a seguito dell'adozione di misure di sicurezza non conformi a quanto decretato dalle Istituzioni.

Purtroppo, è l’ennesima iniziativa attuata da chi, nascondendosi dietro l'anonimato, incurante della gravità del periodo storico che stiamo attraversando, utilizza strumentalmente, con il solo scopo politico, mezzi che creano confusione ed aggravano le già enormi difficoltà che le Società schermistiche italiane sono chiamate ad affrontare.