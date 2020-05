Ciclismo, l'Uci ha reso noto il calendario 2020 Giro d'Italia dal 3 al 25 ottobre, Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre

Il ciclismo prova a salvare la stagione. L’Uci ha comunicato il calendario delle gare del 2020. Sarà un programma compresso che prenderà il via il 1° agosto e terminerà il 31 ottobre per le classiche, l’8 novembre per le corse a tappe con la “Vuelta Espana”.

Tutto in tre mesi con gli atleti che saranno costretti a fare scelte dolorose vista la concomitanza di alcune “Classiche Monumento” con i grandi giri. Da segnalare le gare italiane con le “Strade Bianche” il 1° agosto, la Milano Sanremo l’8, dal 7 al 14 settembre spazio alla Tirreno Adriatico, mentre il Giro d’Italia andrà in scena dal 3 al 25 ottobre prima di chiudere il 31 ottobre con il Lombardia.

Da segnalare il Tour de France in programma dal 29 agosto al 20 settembre e il Mondiale con la gara dedicata ai professionisti fissata per domenica 27 settembre.

Questo il calendario completo:

1° agosto: Strade Bianche

5-9 agosto: Tour di Polonia

8 agosto: Milano-Sanremo

12-16 agosto: Critérium du Dauphiné

16 agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic

25 agosto: Bretagne Classic - Ouest-France

29 agosto -20 settembre: Tour de France

7-14 settembre: Tirreno-Adriatico

11 settembre: Grand Prix Cycliste de Québec

13 settembre: Grand Prix Cycliste de Montréal

20-27 settembre: Mondiali (Aigle-Martigny)

29 settembre -3 ottobre: BinckBank Tour

30 settembre: Freccia Vallone

3-25 ottobre: Giro d'Italia

4 ottobre: Liegi-Bastogne-Liegi

10 ottobre: Amstel Gold Race

11 ottobre: Gent-Wevelgem

14 ottobre: Dwars door Vlaanderen

15-20 ottobre: Gree - Tour of Guangxi

18 ottobre: Giro delle Fiandre

20 ottobre - 8 novembre: Vuelta a España

21 ottobre: Driedaagse Brugge-De Panne

25 ottobre: Parigi-Roubaix

31 ottobre: Il Lombardia