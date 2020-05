World Rugby, arrivano le linee guida Il documento ha l'obiettivo di assistere Federazioni, Club e le manifestazioni

World Rugby, la Federazione internazionale, ha esplicitato le proprie linee guida per un sicuro ritorno all’attività rugbistica nel contesto della pandemia da COVID-19 attraverso il proprio portale dedicato al welfare degli atleti.

Sviluppato da esperti del settore medico a seguito delle consultazioni coi responsabili medici delle Federazioni, proprietari e gestori di competizioni e atleti, il documento intende assistere Federazioni, Club e manifestazioni nel creare il contesto e il metodo per una ripresa dell’attività all’interno dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Le Federazioni e i gestori di competizioni dovranno sottostare alle leggi locali ed alle disposizioni previste dalle proprie autorità in materia di COVID-19, incluso il distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti.

Per fugare ogni dubbio, questo non significa che gli incontri dovranno essere disputati a porte chiuse sino alla disponibilità di un vaccino: la strategia sarà determinata dalle rispettive disposizioni a livello nazionale.

Le Linee Guida di World Rugby constano di due sezioni principali contenenti importanti informazioni: la prima sezione fornisce informazioni a tutti coloro che sono coinvolti nel Gioco, inclusi atleti, allenatori, staff amministrativo e di supporto; la seconda sezione offre un contesto nel quale le Federazioni nazionali possano creare metodi e linee guida di ripresa dell’attività appropriate alla situazione locale, adeguate alle disposizioni specifiche in tema di distanziamento sociale e limitazioni negli spostamenti.

Il Presidente di World Rugby, Bill Beaumont, ha dichiarato: “A tutti manca lo sport che conosciamo ed amiamo e, sebbene sia complesso non giocare e allenarsi, è importante aderire alle disposizioni dei singoli Governi in tema di distanziamento sociale. World Rugby, in piena collaborazione con Federazioni e giocatori, ha lavorato dietro le quinte per assicurare che tutto sia pronto per un sicuro e veloce ritorno al gioco non appena appropriato. Ciò include la rimodulazione del calendario, l’indirizzamento verso le migliori pratiche di allenamento, arbitraggio, risorse online come Webinars ed app e, ovviamente, una road-map per il ritorno all’allenamento e alla competizione”.

Il Responsabile Medico di World Rugby e co-autore delle Linee Guida, Dr. Eanna Falvey, ha detto: “Abbiamo lavorato in piena collaborazione con Federazioni, confederazioni continentali, organizzatori e giocatori per preparare un insieme di linee guida aderenti alle disposizioni OMS per il sistema rugbistico. Le linee guida evidenziano tutte le necessarie considerazioni e percorsi per atleti, allenatori, Clubs, Federazioni e tornei e saranno adeguate costantemente via via che le disposizioni e la situazione pandemica evolveranno. I primi riscontri sono stati estremamente positivi ed è certamente prudente avere un approccio standardizzato e pronto a mobilitarsi quando sarà sicuro e appropriato compiere passi avanti verso la ripresa del rugby giocato in un contesto di allenamento delle misure di distanziamento sociale”.