Nuoto, Barelli continua la sua lotta per la riapertura Il presidente della Federale teme per il futuro delle società che gestiscono gli impianti

Paolo Barelli, numero uno della Federazione Italiana Nuoto e presidente della Lega Europea, è intervenuto questa mattina nel corso della trasmissione di Rai Uno "Uno Mattina".

Al centro del discorso la riapertura degli impianti sportivi e delle piscine che rischiano seriamente di fallire. "Come è stato detto gli impianti sportivi in Italia consentono di svolgere attività motoria ad oltre venti milioni di cittadini –ha sottolineato Barelli-. Soltanto le società sportive che gestiscono gli impianti possono dare ai cittadini italiani l'opportunità di riprendere gradualmente e nell'osservanza delle regole queste attività. Lo sport, lo sappiamo, non lo si pratica nelle scuole, come neanche nelle università e i nostri comuni non hanno i fondi per poter garantite tali servizi ai cittadini. Quindi, io credo che, in sicurezza e attenendoci alle norme, bisogna aprire il prima possibile. Sempre nel rispetto della salute".

Barelli continua la sua battaglia sperando di essere ascoltato dalle varie Regioni, intanto ogni giorno che passa le perdite per i gestori aumentano a dismisura e questo rende tutto più complicato.