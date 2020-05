Tiro con l'Arco: aggiornati i criteri di qualificazione Tra i campani sognano un posto Massimiliano e Claudia Mandia

La World Archery ha comunicato alcuni aggiornamenti sui criteri di qualificazioni alle prossime Olimpiadi e Paralimpidi di Tokyo, posticipate al 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il rinvio al 2021 delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Tokyo dovuto alla pandemia di Covid19 costringe World Archery a cambiare la strada degli atleti per la qualificazione alle gare a cinque cerchi. Oggi sul sito ufficiale della Federazione Internazionale sono stati pubblicati alcuni aggiornamenti sui criteri di qualificazione.

I punti più importanti per le Olimpiadi sono: lo spostamento alla Primavera o all’estate 2021 degli eventi continentali utili alla qualificazione che verranno organizzati in Nord e Sud America, in Europa e in Oceania; lo slittamento all’estate 2021 del torneo finale di qualificazione, che si doveva svolgere a Berlino a maggio 2020, e invece è stato programmato a Parigi con un apposito torneo in occasione di una delle tappe della prossima Coppa del Mondo; il periodo per ottenere i punteggi minimi per la qualificazione è esteso fino al 28 giugno 2021, la deadline per i Comitati Olimpici Nazionali per la conferma delle carte conquistate è fissata per l’1 luglio 2021, mentre ci sarà tempo fino al 5 dello mese per le iscrizioni.

Interessati alle novità i due arcieri salernitani Massimiliano e Claudia Mandia, con quest’ultima che a Rio de Janeiro nel 2016 sfiorò una clamorosa medaglia nella gara a squadre terminando al quarto posto dopo la finale per la medaglia di bronzo persa 5 a 3 contro Taipei.

Per le Paralimpiadi non cambiano i primi due punti, quindi lo spostamento delle gare di qualificazione ci porterà alla Primavera o all’estate 2021, mentre i punteggi minimi potranno essere raggiunti entro il 15 luglio e le date finali per le conferme dei posti e le iscrizioni degli atleti si spostano al 20 luglio e al 2 agosto.

GLI ATLETI GIA’ QUALIFICATI – Restano validi alcuni principi già decisi nei mesi scorsi tra cui il mantenimento dei pass già conquistati e la decisione di non organizzare nessun evento di qualificazione nel 2020. Il calendario delle gare internazionali del 2021 verrà stilato e ufficializzato non appena inizieranno a migliorare le norme sulle restrizioni per i viaggi. Ricordiamo che al momento sono stati assegnati 87 posti su 128 per le prossime Olimpiadi e 93 su 140 per le Paralimpiadi.

Ad oggi l’Italia ha conquistato due posti (uno al maschile e uno al femminile e quindi anche il posto nelle gara mixed team) per i Giochi Olimpici, e quindi tenterà nel 2021 di qualificare anche le due squadre per arrivare in Giappone con un totale di 6 arcieri, e ben 7 per i Giochi Paralimpici (2 nel ricurvo femminile, 1 nel ricurvo maschile, 2 nel compound maschile e 2 nel compound femminile), con l'intento di portare a Tokyo anche 2 qualificazioni nel W1.