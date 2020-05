Pallamano, per gli Azzurri raduno online Dopo la dura batosta di Benevento la Nazionale si è radunata in videoconferenza

Non ci sono match all’orizzonte. La Nazionale italiana di Pallamano dovrà attendere un bel po’ di tempo per radunarsi. L’ultimo raduno era stato a Benevento per il girone di qualificazione ai Mondiali. Tre match con pochi sorrisi con due sconfitte con Romania e Georgia e un pareggio che tagliò le gambe a Parisini e compagni nel match d’esordio. Per fare gruppo e fare il punto della situazione, il Direttore Tecnico Riccardo Trillini ha riunito tutti in videoconferenza come comunicato dal sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere federale Marcello Visconti e i membri dell’Area Performance coordinata dal professor Stefano D’Ottavio, il cui intervento è stato finalizzato a fornire alla squadra uno sviluppo ulteriore del programma di lavoro individuale, rispetto anche a quanto già portato avanti nelle settimane scorse.

“Era importante ritrovarsi pur nella impossibilità di non potersi radunare fisicamente”, commenta Trillini. “Ed è anche importante sfruttare questi mesi in cui, senza la pressione della stagione, di positivo c’è che ogni atleta ha il tempo per lavorare su eventuali carenze fisiche o comunque su quello che non aveva tempo di migliorare in corso di campionato. In attesa di poterci ritrovare, sfrutteremo queste videoconferenze anche in futuro sotto forma di riunioni tattiche finalizzate ad approfondire gli aspetti di gioco che ci interessano e che ci serviranno al ritorno in campo”.

Il prossimo step che chiamerà in causa l’Italia maschile è fissato per il prossimo 16 giugno, quando a Vienna, nella sede della EHF (European Handball Federation), si terrà il sorteggio che stabilirà la composizione dei gironi e quindi le avversarie di Parisini e compagni.