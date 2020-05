Scherma, Scarso:"Invitiamo tutti ad attenersi al protocollo" La Federazione ha reso noto il protocollo per gli allenamenti

E' stato pubblicato il protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella scherma redatto dal gruppo di lavoro appositamente costituito e che recepisce le linee guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate in ottemperanza al Dpcm del 26 aprile 2020.

Il protocollo, di cui è parte integrante anche il documento sanitario redatto dal Presidente della Commissione Medica della FIS e della FIE, dr. Antonio Fiore, rappresenta il vademecum necessario per la ripresa dell'attività addestrativa per gli atleti di Interesse Nazionale, autorizzati a riprendere l'attività sportiva in seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.

"E' un percorso difficile ma è l'unica via possibile per permettere la ripresa dell'attività sportiva - è il commento del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso -. Invito tutti ad attenersi scrupolosamente alle misure indicate nel protocollo, redatto da un gruppo di lavoro che in breve tempo ha recepito ed adeguato alla realtà schermistica le linee guida emanate dal Governo. Ringrazio ciascuno dei componenti e quanti hanno lavorato alla stesura del protocollo e faccio appello al senso di responsabilità dell'interno mondo della scherma, affinché si rispettino tutte le norme e tutte le indicazioni previste".