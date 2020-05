Comitato Italiano Paralimpico, 5 milioni per le Federazioni Sforzo importante per aiutare le varie discipline dopo l'emergenza coronavirus

"Dopo alcuni giorni di riflessioni, ragionamenti e considerazioni, il Comitato Italiano Paralimpico ha deciso di formalizzare nella Giunta di questa mattina un contributo economico finalizzato al sostegno delle Associazioni paralimpiche. Ritengo sia stata un'importante decisione e dimostrazione che in questo momento di grande difficoltà, tutta la famiglia del CIP ha voluto essere vicina alle Società che sono il vero cardine della nostra realtà. - Queste le parole del Presidente della FINP Roberto Valori - Ringrazio sentitamente con forza e vigore il Presidente Luca Pancalli, il Segretario Generale Juri Stara e tutta la Giunta per aver dimostrato ancora una volta una grandissima sensibilità e attenzione in questo particolare momento della nostra storia".

Il Comitato Italiano Paralimpico ha deliberato oggi, nel corso di una seduta straordinaria che si è svolta in videoconferenza con la partecipazione del Ministro per lo Sport e le Politiche giovanili Vincenzo Spadafora e del Presidente del CONI Giovanni Malagò - uno stanziamento di 5 milioni di euro in favore delle Federazioni e Discipline Sportive che svolgono attività paralimpica finalizzato al sostegno dell’associazionismo sportivo di base, in particolare delle società sportive che promuovono lo sport paralimpico nei territori e che, a causa dell’emergenza COVID-19 si trovano ad affrontare gravi difficoltà economiche.

Si tratta di risorse straordinarie recuperate all’interno del bilancio del Comitato Italiano Paralimpico che verranno messe a disposizione delle Federazioni e Discipline Sportive cui spetterà il compito, sulla base di specifiche linee guida del CIP, di individuare i beneficiari dell’intervento.

“Anche il Cip, nel suo piccolo, ha voluto dare un sostegno concreto a tutte le realtà sportive del nostro Paese che si occupano di sport paralimpico, per affrontare questo momento di crisi sanitaria ed economica. Nelle ultime settimane ci siamo interrogati su quali iniziative adottare per aiutare quell’associazionismo sportivo di base che rappresenta un punto di riferimento per tanti cittadini con disabilità. Abbiamo dunque deciso di intervenire mettendo a disposizione una parte delle risorse del nostro bilancio per favorire la ripartenza di queste attività. Una misura che si aggiunge a quelle previste dal Governo e dalle Regioni. Abbiamo tutti la necessità di rimettere in moto lo sport, un settore strategico per il nostro Paese anche sotto il profilo sociale, culturale e sanitario”. È quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.