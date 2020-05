Pallavolo, la FIVB ha comunicato il calendario 2020/2021 Sarà una stagione compressa che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo a luglio

Il consiglio di amministrazione della FIVB ha approvato il nuovo calendario pallavolistico 2020-2021, a seguito del rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e della cancellazione della Volleyball Nations League (VNL) 2020.

Gli aggiornamenti al calendario includono le date per l’edizione 2021 della Volleyball Nations League (VNL) e quelle del possibile inizio della stagione dei club 2020-2021.

Stagione dei club 2020-2021

Per tutte le leghe nazionali l'indicazione è quella di eventualmente riprendere l'attività o inziare la nuova stagione a partire dal 1 ° giugno 2020. La programmazione delle leghe nazionali avverrà solo se sarà soggetta alle linee guida sulla salute e sulla sicurezza emesse dalle autorità nazionali e locali.

A tutti i campionati nazionali sarà richiesto di attuare misure complete di sicurezza e protezione per garantire la salute e il benessere di atleti, tifosi, personale e tutte le parti interessate coinvolte nell'organizzazione di eventi. Questa decisione consentirà alla pallavolo di riprendere a livello nazionale se è sicuro farlo.

La FIVB esaminerà ogni evento programmato, caso per caso, e gli organizzatori avranno bisogno dell'approvazione della FIVB, prima che l'evento possa proseguire.

La decisione della FIVB di rinunciare alla stagione internazionale, pertanto, consentirà alle leghe nazionali di iniziare prima del solito la stagione per club 2020-2021 che si dovrà concludere entro il 18 aprile 2021.

Continental Cup

Le Confederazione Continentali dovranno concludere tutte le competizioni di club entro il 2 maggio 2021.

Trasferimenti Internazionali per giocatori stranieri

Su richiesta della FIVB, i trasferimenti internazionali per i giocatori stranieri di tutti i campionati possono ora essere estesi al fine di terminare la stagione 2019-2020. Inoltre, ogni campionato nazionale dovrà proporre la data per la fine della stagione 2019-2020 se necessario sarà responsabile della regolamentazione per le finestre di registrazione dei nuovi giocatori.

Nel frattempo, i trasferimenti internazionali per giocatori stranieri per la stagione 2020-2021 avranno durata dal 1 ° giugno 2020 (se la stagione per club nazionale 2019-2020 non viene completata) al 2 maggio 2021.

Volleyball Nations League 2021

La VNL 2021 inizierà la seconda settimana di maggio 2021, il 7 o l'11 maggio (data di inizio da confermare a breve) e terminerà il 27 giugno, termine ultimo a quasi di distanza deale Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo programma garantirà ai giocatori il tempo per di prepararsi alle Olimpiadi.

Nel frattempo, la FIVB sta continuando a lavorare a stretto contatto con tutte le parti coinvolte per stilare il programma dettagliato dell’edizione 2021 della Volleyball Nations League, mantenendo l'Italia e la Cina come nazioni ospitanti per le finali.

Campionati Continentali

I campionati continentali 2021 si potranno svolgere nel periodo di tempo che va dal 19 agosto al 19 settembre. La responsabilità dell'adattamento dei processi di qualificazione per i campionati del 2021 spetterà alle confederazioni continentali.