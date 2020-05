Tennis, si riparte da Todi con i big Fognini e Berrettini Tornano dopo 16 anni i Campionati Italiani, attesi anche Sinner , Cecchinato e Sonego

L’emergenza coronavirus ha bloccato i ricchi e competitivi circuiti dell’Atp e della Wta. Tornei annullati o rinviati e poca chiarezza sul calendario che ci sarà quando si potrà tornare a competere a livello internazionale. Per ripartire il tennis italiano rispolvera i Campionati Assoluti. Dopo 16 anni ritorna la corsa, sia al maschile che al femminile, verso il titolo tricolore. La competizione mancava dal 2004 e tornerà da lunedì 15 giugno sui campi in terra rossa del Tennis Club di Todi 1971. La Federazione, per aiutare i tanti tennisti che sono stati fermi per oltre due mesi, ha istituito il MEF Tennis Tour, un circuito nazionale creato anche su richiesta del Settore Tecnico della FIT per consentire ai migliori giocatori italiani di riprendere l’attività agonistica. Ora si attende solo il via libera del Governo.

Il calendario, dopo gli Assoluti prevede il torneo al Tennis Club Perugia e almeno altre tre tappe da definire, per un’estate che promette spettacolo. I primi tre eventi saranno combined, con tabellone maschile da 32 giocatori e tabellone femminile da 16 giocatrici. Il Settore Tecnico della FIT disporrà di 4 wild card in ogni torneo. La presenza di alcuni dei migliori giocatori italiani, compresi i giovani più promettenti, che già si sono fatti notare agli esordi tra i professionisti, garantisce l’alto livello del circuito, che avrà ampio spazio mediatico. Dunque c’è tanta curiosità per tornare a vedere giocare tanti degli azzurri più forti come Fabio Fognini, Matteo Berrettini che dovrebbe tornare dagli Stati Uniti, l’astro nascente Jannik Sinner che in questi giorni si sta allenando a Montecarlo con Tsitsipas, Sepi, Cecchinato, Sonego, Lorenzi e tanti altri ancora per un torneo di buon livello soprattutto sulla terra rossa.