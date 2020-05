Basket, tornei pre-olimpici dal 29 giugno al 4 luglio 2021 E' arrivata la comunicazione della FIBA: l'Italia come risaputo giocherà in Serbia

L’Italbasket inseguirà il suo sogno Olimpico in Serbia tra il 29 giugno e il 4 luglio 2021. La notizia è giunta dopo un confronto tra il Cio e la Fiba che hanno dovuto tener conto anche dei vari calendari internazionali. L'ITalia, come risaputo dopo il sorteggio andato in scena nello scorso mese di novembre, giocherà in Serbia.

Di seguito il comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro:

“La FIBA, dopo un confronto con il Comitato Olimpico Internazionale, ha confermato che i Tornei Pre Olimpici maschili di pallacanestro - posticipati all'anno prossimo - saranno giocati tra il 29 giugno e il 4 luglio 2021. FIBA è stata coinvolta in un processo di consultazione con il CIO riguardo questi quattro tornei; sono stati considerati come fattori rilevanti i carichi di lavoro dei giocatori, le preparazioni delle squadre nazionali ed i calendari delle leghe nazionali. Il CIO ha approvato eccezionalmente queste date proprio per questi fattori, e per le circostanze straordinarie che sono occorse con il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Il Presidente di FIBA Hamane Niang ed il Segretario Generale Andreas Zagklis hanno espresso il loro ringraziamento al Presidente del CIO Thomas Back e a tutto l’Executive Board del CIO. I quattro Tornei Pre Olimpici FIBA saranno giocati in Canada, Croazia, Lituania e Serbia, nazioni che hanno ottenuto i diritti di ospitare questi tornei nel 2019 dall’Executive Committee di FIBA.

In totale, 24 nazionali maschili si sfideranno nei quattro tornei di qualificazione composti da sei squadre ciascuno, mentre sette Nazioni si sono già qualificate direttamente alle Olimpiadi attraverso la FIBA Basketball World Cup 2019 (Argentina, Australia, Spagna, Francia, Iran, Nigeria, Stati Uniti), a cui si aggiunge il Giappone da nazione ospitante. La Nazionale guidata da Meo Sacchetti giocherà in Serbia contro Senegal e Porto Rico: le prime due classificate affronteranno successivamente le migliori due dell'altro girone che comprende i padroni di casa, la Repubblica Dominicana e la Nuova Zelanda. I vincitori dei quattro tornei si qualificheranno per i Giochi Olimpici di Tokyo, che si svolgeranno tra il 23 luglio e l'8 agosto 2021”.