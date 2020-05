Tennis, Binaghi:"Felici per il circuito MEF" Il presidente Federale è anche in attesa della possibilità di organizzare gli Internazionali

La Federtennis è stata tra le prime a muoversi per ripartire. Diversi Circoli sono stati riaperti in varie regioni d’Italia, intanto gli atleti d’interesse Nazionale, quelli di prima e seconda categoria si stanno allenando rispettando il protocollo. Ma il bello deve ancora venire, perché da giugno cominceranno i tornei del circuito Mef con i tricolori di Todi e altri appuntamenti importanti che potrebbero vedere ai nastri di partenza anche qualche big. Si pensa anche agli Internazionali d’Italia di Roma che potrebbero andare in scena a settembre in un mese che sarà per buona parte dedicato ai tornei sulla terra in preparazione al Rolland Garros.

“Nell’attesa di avere conferma della possibilità di organizzare gli Internazionali BNL d’Italia nel prossimo mese di settembre – ha spiegato il Presidente della FIT Angelo Binaghi - la federazione è lieta di poter tenere a battesimo, con il ritorno dei Campionati Assoluti, un circuito di tornei che permetterà alle nostre giocatrici e ai nostri giocatori di riprendere nella massima sicurezza l’attività agonistica di alto livello e agli appassionati di tornare a gustare il grande tennis in diretta tv. L’accordo con la MEF Tennis Events, nostro tradizionale partner nell’organizzazione di eventi federali, risponde anche alle esigenze del nostro Settore Tecnico e alle richieste in tal senso avanzate da Filippo Volandri e Tathiana Garbin”.

“Grazie alla collaborazione e alla lungimiranza della Federazione Italiana Tennis, tornano i Campionati Italiani Assoluti che inaugureranno il nostro circuito. Pensare che il tennis possa dare una spinta di rinascita al territorio e a tutta l’industria legata all’ospitalità e non solo, ci riempie di soddisfazione e speranza. A Todi, dal 15 giugno, andrà in scena la kermesse dell’eccellenza italiana”. Parole di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events. Adesso non resta che attendere il via libera del Governo per ricominciare ad emozionarsi con i campioni della racchetta.