Tiro con l'Arco, c'è il messaggio del presidente Scarzella Il consiglio Federazione ha prorogato l'annullamento delle competizioni fino al 31 agosto

Le varie Federazioni sono pronte alla ripartenza ma c'è qualcuno che dovrà ancora attendere qualche giorni. Oggi il presidente della Federazione Italiana Tiro con l'Arco, Marco Scarzella, ha scritto ai propri tesserati proprio per rendere noto che la ripartenza reale ci sarà il 25 maggio e annunciando la proroga dell'annullamento delel competizioni fino al 31 agosto.

Ecco la lettera del massimo dirigente:

"Cari Presidenti di Società,

Cari atleti, tecnici e tesserati tutti,

facendo seguito ai precedenti comunicati, mi spiace di rendere noto che il Ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili ha comunicato che la riapertura dei centri sportivi avverrà in data 25 maggio, anziché il 18 maggio come era nelle aspettative.

Saranno poi comunicate ufficialmente le relative linee guida da osservare per la riapertura ufficiale dei campi di tiro, adeguate alle nuove disposizioni che saranno impartite dal Governo per la “fase 2”.

Nell’attesa, questi ultimi giorni di chiusura potrebbero essere utilmente impiegati per riattivare le strutture ed essere pronti per la ripresa delle attività.

Rammento che ogni iniziativa tesa a riaprire in anticipo i centri sportivi, cadrà sotto l’esclusiva responsabilità dei Presidenti di Società/gestori degli impianti con potenziali negative ricadute anche sulla copertura assicurativa federale.

Comunico infine che il Consiglio Federale, riunitosi ieri pomeriggio, ha deliberato di prorogare l’annullamento delle gare fino al 31 agosto.

Un caro saluto a tutti".

Mario Scarzella

Presidente Fitarco