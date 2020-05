Calcio, il 28 maggio si decide sulla ripresa dei campionati Annuncio del ministro Spadafora. E per la ripresa degli allenamenti il ritiro non è obbligatorio

C'è una nuova data cerchiata in rosso per decretare la possibile ripresa del calcio italiano. È il 28 maggio, giorno in cui, come annunciato poco fa dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora al Tg Sport di Rai 2, è in programma una riunione con il presidente della Figc, Gravina e con il numero uno della Lega, Del Pino per decidere se e quando far ripartire la stagione calcistica. Ma non è l'unica novità. Il ministro Spadafora, infatti, ha annunciato che il comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi, per i quali non vi sarà più l'obbligo del ritiro. Il nuovo protocollo, inoltre, non prevede che tutto il gruppo vada in quarantena qualora venisse riscontrata una positività al suo interno. “L'Italia riparte, è giusto che riparta anche il calcio”, ha affermato il ministro dello Sport, lasciando intravedere uno spiraglio di luce importante verso la ripresa dei campionati.