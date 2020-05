Pallamano, le azzurre si sono radunate in videoconferenza La tecnologia in soccorso della Nazionale femminile di pallamano guidata da coach Ivaci

Bisogna fare di necessità virtù. Si usa ogni mezzo per continuare a dialogare con club e soprattutti atleti e la FIGH è stata una delle Federazioni più attive con l'uso della tecnologie. Non solo corsi onoline ma addirittura raduni. Dopo gli azzurri di Trillini è toccato alle ragazze di Ljiljana Ivaci come reso noto attraverso il sito ufficiale figh.it.

"A distanza, aspettando il momento di poter tornare in campo. Anche le ragazze della Nazionale femminile si sono ritrovate venerdì scorso in videoconferenza per un saluto da parte dello staff tecnico guidato da Ljiljana Ivaci e del team di lavoro dell’Area Performance.

L’emergenza Covid-19 ha influito nei programmi dell’Italia femminile, con l’annullamento da parte della EHF (European Handball Federation) delle quattro gare valide per le qualificazioni agli EHF EURO 2020, originariamente previste tra marzo e giugno con le azzurre opposte a Lituania, Montenegro e Ungheria.

“Anche non potendo fare attività durante questi mesi, era importante ed è stato bello rivedersi – dice coach Ivaci –, anche per continuare a tenere comunque alto il livello di concentrazione per quanto possibile. Manteniamo il focus sui prossimi impegni e speriamo di poter tornare presto a fare ciò che amiamo”.

Nel corso dell’incontro, che ha visto la presenza delle atlete delle selezioni senior e U19, anche il Presidente Federale, Pasquale Loria, ha rivolto il proprio saluto alla squadra.

Nel corso della prossima stagione la Nazionale femminile disputerà le qualificazioni ai Campionati Mondiali di Spagna 2021 e, oltre che, a livello giovanile, gli EHF Championships U17 e U19, quest’ultimo peraltro in calendario nel luglio 2021 proprio in Italia".