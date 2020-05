Nuoto, rinviati i Mondiali in vasca corta La competizione iridata si svolgerà ad Abu Dabi dal 13 al 18 dicembre 2021

E’ arrivato l’ennesimo rinvio di questa pandemia. Questa volta ad essere toccato è il nuoto che, dopo aver visto slittare di un anno gli Europei in vasca lunga di Budapest, nel 2020 non avrà l’occasione di far confrontare i suoi big in competizioni iridate. Rinviati, infatti, anche i Mondiali in vasca corta previsti ad Abu Dabi a dicembre. La competizione iridata si svolgerà dal 13 al 18 dicembre 2021.

La Federazione Internazionale ha motivando la sua decisione con l’incertezza di poter svolgere regolarmente la manifestazione dopo la pandemia del Coranavirus e alla necessità di salvaguardare la salute di atleti e addetti ai lavori in una kermesse che richiama persone da tutto il mondo.