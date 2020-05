Nuoto, rinviati anche gli Europei in vasca corta Nessuna competizione internazionale di rilievo nel 2020

L’emergenza covid-19 ha stravolto i calendari del 2020 e anche delle prossime due stagioni. Ogni giorno c’è una novità, un rinvio e nuove date per competizioni continentali e intercontinentali. Dopo i Mondiali in vasca corta, che erano previsti a dicembre ad Abu Dabi, che sono slittati di un anno, anche gli europei in vasca corta sono stati rinviati alla prossima stagione.

Dunque il grande nuoto internazionale non avrà nel 2020 nessuna competizione di rilievo. Una brutta notizia per gli atleti che si troveranno a non competere, quasi sicuramente, fino al 2021. Senza gare internazionali sarà durissima gestire gli allenamenti e stilare la migliore preparazione possibile in vista delle Olimpiadi di Tokyo del 2021.

Gli europei di nuoto in vasca corta, che era l’ultima manifestazione a resistere, si svolgeranno sempre a Kazan, capitale della repubblica russa del Tatarstan, già sede della XXVII Universiade del 2013 e dei XVI campionati del mondo di nuoto 2015, dal 2 al 7 novembre 2021 un mese prima della competizione iridata.