Calcio in lutto: muore a 21 anni ex Roma Primavera Era arrivato in Italia da migrante, a stroncarlo un arresto cardiaco. Il cordoglio di Minala

Aveva 21 anni ed era arrivato in Italia con il desiderio di giocare in serie A. Un sogno soltanto accarezzato da Joseph Bouasse Perfection, ex calciatore della Primavera della Roma deceduto prematuramente in seguito ad un arresto cardiaco. «La Roma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera, Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore», il tweet del club giallorosso che aveva scommesso sul giovane camerunese, arrivato in Italia come migrante. «Era poco più che un adolescente quando arrivò da noi, qualche pescecane con pochi scrupoli l'aveva notato nel suo paese e lo aveva portato in Italia promettendogli il Paradiso del grande Calcio. Si ritrovò abbandonato alla Stazione Termini, solo e senza punti di riferimento», il ricordo dell'associazione Liberi Nantes, associazione che accolse il giovane, dandogli la possibilità di ambientarsi e di mettersi in mostra, fino al tesseramento con la Roma. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Incredulo anche il connazionale ed ex calciatore della Salernitana, Jospeh Minala, che conosceva bene il 21enne, al quale era legato da un rapporto di amicizia.