Giro d'Italia, non si partirà dall'Ungheria La corsa rosa 2020 salvo clamorosi cambi di scena non farà tappa in Campania

C’è un solo grande evento sportivo che unisce il bel paese e lo attraversa quasi per intero. Si tratta del Giro d’Italia che in questi giorni avrebbe colorato di rosa l’italico stivale. La partenza era prevista in Ungheria, ma pare se ne riparlerà nel 2021 se la situazione dovesse tornare alla normalità.

Il Giro 2020 ha una data di partenza ufficiale: sabato 3 ottobre per terminare domenica 25 a Milano. Ma se la sede di arrivo è quella già prevista, la sede di partenza deve essere ancora comunicata. Molto probabilmente si partirà dalla Sicilia, dove sono già in programma alcune tappe, oppure dalla Calabria. Manca ancora l’ufficialità perché per gli organizzatori non è facile trovare soluzioni ritenute all’altezza dell’evento.

Non ci sarà il passaggio in Campania anche se, già nello scorso autunno, alcune località avevano avanzato la propria candidatura e, dopo la cancellazione delle tappe ungheresi, erano tornate in lizza. Nulla da fare, salvo clamorose esigenze logistiche, se ne riparlerà nel corso del prossimo inverno quando RCS disegnerà il Giro d’Italia 2021, che si spera possa tornare nella sua consueta finestra di maggio.