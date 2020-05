Volley, un fondo per gli atleti in difficoltà L'iniziativa è mirata ad aiutare gli sportivi che hanno vista interrotta la propria attività

Lo stop dei campionati e delle altre competizioni ha creato non pochi problemi a molti atleti. Per questo la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso di istituire un fondo che ha l’obiettivo di sostenere proprio queste figure penalizzate dall’emergenza.

Ecco il comunicato pubblicato sul sito Federazione che spiega in cosa consiste.

“La pandemia globale del coronavirus ha avuto un impatto significativo sul nostro sport a tutti i livelli. In risposta a questa situazione la FIVB ha istituito un fondo di sostegno per aiutare gli atleti che si trovano in difficoltà.

Questo fondo è nato con l’obiettivo di aiutare i giocatori di pallavolo e beach volley che sono in difficoltà e hanno necessità primarie in questo momento d'emergenza globale.

Il fondo di sostegno è gestito congiuntamente dai membri della Commissione Atleti della FIVB, dalla direzione e dal team della FIVB, il tutto per sostenere e a finanziarie i giocatori che necessitano di aiuti concreti.

Fase 1 - Applicazione iniziale (chiusura martedì 23 giugno 2020)

Fase 2 - Verifica e finalizzazione. I candidati che sono invitati alla Fase 2 dovranno fornire una documentazione più dettagliata a supporto delle informazioni della Fase 1”.

Per avere tutte le informazioni dettagliate per accedere al fondo basterà andare sul sito ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo federvolley.it