Boxe: Vianello primo italiano a tornare sul ring Combatterà il 9 giugno a Las Vegas con protocolli di sicurezza molto severi

Il primo pugile italiano a tornare sul ring in un match ufficiale sarà Guido Vianello (6 vittorie - 6 Ko), che sfiderà l'americano Don Haynesworth (16 vittorie, 1 pareggio e tre sconfitte), il 9 giugno, all'MGM Grand di Las Vegas. Il 26enne atleta romano sarà tra i protagonisti della prima riunione di Boxe, organizzata dalla Top Ranks di Bob Arum, post Coronavirus negli USA. L'evento, che avrà luogo il prossimo 9 Giugno a Las Vegas, avrà il suo match clou nella sfida tra Shakur Stevenson (13 vittorie – 0 sconfitte,) campione mondiale dei piuma WBO, che limite dei super piuma affronterà il portoricano Felix Caraballo (13 vittorie – 1 pareggio -2 sconfitte).

Dunque la boxe, che è considerata per ovvie ragioni uno degli sport più a rischio, riparte negli Stati Uniti d’America ma lo farà rigorosamente a porte chiuse. Anche gli atleti e i team saranno blindatissimi. Una settimana prima del match ci saranno i test sierologici, se non ci saranno problemi i pugili e gli staff saranno obbligati a restare in Hotel e il giorno del combattimento anche il coach dovrà indossare la mascherina.