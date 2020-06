Fir, società assicurate per i rischi legali covid-19 Il Consiglio ha preso diverse decisioni tra cui l'approvazione della circolare Informativa 2021

Continua il lavoro del Consiglio Federale in questo momento così delicato per il rugby italiano. Tanti i temi trattati tra cui spunta "la copertura assicurativa a favore di ogni Società affiliata per i rischi legali da COVID-19 in favore dei Presidenti di Società, a complemento delle misure di tutela e salvaguardia in precedenza deliberate dal Consiglio a supporto del movimento colpito dalla pandemia.

Di seguito tutte le decisioni del Consiglio:

In apertura di incontro il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha ricordato il recente traguardo raggiunto dalla Federazione Italiana Rugby e dall’intero movimento nel raggiungimento della partecipazione paritaria nella compagine societaria di Guinness PRO14, contestualmente alla trattativa che ha visto l’ingresso del fondo di private equity CVC Funds VII.

Successivamente, il Consiglio Federale ha assunto le seguenti determinazioni:

Circolare Informativa 2020/21

Il Consiglio ha approvato la Circolare Informativa 2020/21.

In considerazione della straordinarietà del contesto storico dettato dalla pandemia da COVID-19, la Circolare Informativa verrà pubblicata in due parti distinte: la prima, denominata “Torniamo #insieme”, dettaglierà le procedure di affiliazione e tesseramento, che le Società saranno chiamate a finalizzare entro il 31 luglio 2020, unitamente alle attività di preparazione al rientro all’attività sportiva.

La prima parte della Circolare Informativa sarà oggetto di pubblicazione attraverso i canali istituzionali di FIR nella settimana dell’1-5 giugno.

Una seconda parte della Circolare Informativa, denominata “Torniamo a giocare”, sarà emanata quando la contingenza consentirà di prevedere tempi e modi del ritorno al Gioco.

Al fine di privilegiare la partecipazione, proprio tenendo conto della straordinarietà del momento, le disposizioni per Stagione Sportiva 2020/21 saranno caratterizzate da un’elasticità superiore a quelle ordinariamente assunte.

Assicurazione per le Società affiliate

Il Consiglio ha deliberato all’unanimità che FIR sottoscriva una copertura assicurativa a favore di ogni Società affiliata per i rischi legali da COVID-19 in favore dei Presidenti di Società, a complemento delle misure di tutela e salvaguardia in precedenza deliberate dal Consiglio a supporto del movimento colpito dalla pandemia.

Progetto tecnico “Per ripartire #insieme”

Il Consiglio è stato relazionato dal Direttore Tecnico e dal Responsabile del Rugby di Base in merito al percorso di ripresa dell’attività agonistica 2020/21, mantenendo fermo l’impegno a reindirizzare l’intero movimento rugbistico nazionale verso gli obiettivi condivisi, in maniera sostenibile.

Organi di giustizia federale

Preso atto delle dimissioni da Presidente della Corte Federale d’Appello del dott. Giuseppe Leotta, congratulandosi con lui per la recente nomina presso la Procura Generale dello Sport del CONI, l’organo di governo del rugby italiano ha deliberato di assegnare il ruolo di Presidente della Corte Federale d’Appello all’avv. Andrea Caranci, mentre il dott. Andrea Segato entra a far parte della Corte in qualità di componente.

E’ stata inoltre deliberata la nomina a componente dell’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale dell’Avv. Gabriele Corona.

Staff Settore Tecnico

Il Consiglio Federale ha nominato gli staff tecnici secondo quanto riportato di seguito:

Area Tecnica FIR

Daniele Pacini - Responsabile Rugby di Base

Maurizio Zaffiri - Responsabile Percorso Formativo d’Elite

Orazio Arancio - Responsabile Rugby 7s

Tullio Rosolen - Responsabile Scuola

Antonio Luisi - Coordinatore Comitati Regionali

Luigi Donatiello - Tutor Area Sud

Mario Isozio - Supporto logistico

Nazionale Seniores Maschile

Franco Smith - Capo Allenatore

Luigi Troiani - Manager Squadra Nazionale

Giampiero De Carli - Tecnico avanti

Alessandro Troncon - Tecnico trequarti

Marius Goosen - Assistente allenatore

Corrado Pilat - Tecnico delle skills

Quintin Kruger - Responsabile Preparazione Atletica

Giovanni Sanguin - Preparatore atletico

David Fonzi - Video Analyst

Claudio Robazza - Mental coach

Carmine Orlandi - Nutrizionista

Massimo Bergonzi - fisioterapista

Sante Lugarini - osteopata

Nota: una conferenza stampa dedicata alla nomina dello staff tecnico della Nazionale Maggiore Maschile verrà convocata, in video-conferenza, nella settimana dell’1-5 giugno. Seguiranno dettagli in nota separata.

Nazionale Under 20

Massimo Brunello - Capo Allenatore

Claudio Appiani - Manager

Accademia Nazionale “Ivan Francescato”

Mattia Dolcetto - Responsabile Tecnico e assistente Italia U20

Roberto Santamaria - Tecnico

Centri di Formazione Permanente U18

Matteo Mazzantini - Responsabile Tecnico Centro di Formazione Permanente di Treviso

Agustin Cavalieri - Tecnico Centro di Formazione Permanente di Treviso e assistente Italia U20

Roberto Fulgoni - Manager Centro di Formazione Permanente di Milano

Federico Angeloni - Manager Centro di Formazione Permanente di Treviso

Andrea Saccà - Manager Centro di Formazione Permanente di Roma

Paul Griffen - Tecnico specialista

Nota: tutte le posizioni dei Centri di Formazione U18 di Milano, Treviso, Prato e Roma non riportate nell'elenco erano state precedentemente definite.

Settore Femminile

Maria Cristina Tonna - Coordinatrice Attività Femminile

Andrea Di Giandomenico - Capo Allenatore Squadra Nazionale

Tito Cicciò - Assistente Allenatore Squadra Nazionale

Giuliana Campanella - Manager Squadra Nazionale

Elena Chiarella - Preparatore Atletico Squadra Nazionale 7s e Responsabile Sviluppo Centro/Nord

Settore Arbitrale

Mauro Dordolo - Presidente Commissione Nazionale Arbitri

Carlo Damasco

Rossano Faccioli

Ambrogio Bona

Monia Salvini

Marius Mitrea

Settore Medico

Luisa Selletti - Medico Federale

Vincenzo Ieracitano - Presidente Commissione Medica Federale