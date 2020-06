Italrugby, Smith:"I risultati si conquistano col duro lavoro" Il tecnico ha parlato dopo l'annuncio della sua permanenza fino al 2024

Franco Smith sarà il tecnico della Nazionale italiana di rugby fino al 2024. L’ufficialità è arrivata dopo il Consiglio Federale andato in scena lo scorso 29 maggio. Oggi è stato il girono della presentazione, rigorosamente in video conferenza, di tutto il nuovo staff dell’Italrugby.

“Sto vivendo un’avventura entusiasmante” ha raccontato Smith. “Ringrazio la FIR per avermi concesso il privilegio di guidare la Nazionale sul più importante dei palcoscenici del rugby internazionale, quello del Sei Nazioni, e per avermi confermato la propria fiducia per gli anni a venire. Il Torneo che si è concluso anticipatamente ha segnato l’inizio di un percorso di crescita al quale lavoreremo, insieme ai colleghi dello staff, alle franchigie, ai giocatori per rendere ancor più la maglia azzurra simbolo ideale dell’intero rugby italiano. Sono orgoglioso e entusiasta di poter guidare l’Italia in questo cammino”.

I prossimi appuntamenti sono lontani, infatti non si tornerà a giocare match ufficiali prima del prossimo autunno. Smith però ha il vantaggio di aver già lavorato con gli azzurri nei mesi precedenti l’interruzione dell’attività per via del covid-19. “In avvicinamento al Sei Nazioni e durante il Torneo, abbiamo lavorato per sviluppare il DNA della nostra Nazionale e continueremo su questa strada. E’ un percorso da fare, i risultati si conquistano con il duro lavoro. Chi mi ha preceduto ha fatto ottime cose, io voglio aggiungere qualcosa, e ripagare il rugby italiano che mi ha dato molto durante la mia carriera sia da giocatore che da tecnico. Ringrazio il Presidente, il Consiglio e tutti coloro che credono al nostro progetto ed al contributo che questo staff potrà dare per renderlo realtà. Oggi l’Italia ha saputo sviluppare una generazione di atleti molto competitivi per le franchigie attraverso il progetto tecnico in essere, il prossimo passo è renderli performanti anche per la scena internazionale. E’ una sfida che sono orgoglioso di poter affrontare al servizio del rugby italiano”.

Ecco lo staff della Nazionale Seniores Maschile

Franco Smith - Capo Allenatore

Luigi Troiani - Manager Squadra Nazionale

Giampiero De Carli - Tecnico avanti

Alessandro Troncon - Tecnico trequarti

Marius Goosen - Assistente allenatore

Corrado Pilat - Tecnico delle skills

Quintin Kruger - Responsabile Preparazione Atletica

Giovanni Sanguin - Preparatore atletico

David Fonzi - Video Analyst

Simonluca Pistore - Assistente Video Analyst

Claudio Robazza - Mental coach

Carmine Orlandi - Nutrizionista

Niccolò Gori - medico di squadra

Massimo Bergonzi - fisioterapista

Sante Lugarini - osteopata

Antonio Pellegrino - Team Media Manager

Alberto Calabrò - Baggage Master