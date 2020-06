Italrugby, nello staff di Smith c'è anche Troncon L'ex mediano dopo tanti caps in azzurro e l'esperienza con l'under 20 torna in Nazionale maggiore

Nel nuovo staff della Nazionale italiana di rugby, guidato da Franco Smith, c’è anche uan vecchia conoscenza azzurra. Si tratta di Alessandro Troncon storico mediano di mischia azzurro ed ex tecnico dell’under 20.

“Le mie esperienze precedenti – ha raccontato Alessandro Troncon nel corso della sua presentazione– mi hanno fatto crescere come uomo e come tecnico. Con l’Under 20 ho avuto una maturazione importante che mi ha permesso di svolgere al meglio il lavoro seguente con le Zebre dove ho avuto un approccio quotidiano con i giocatori. L’entusiasmo di tornare a lavorare per i colori azzurri è alto. Con Franco Smith abbiamo avuto contatti telefonici costanti per lavorare al meglio a distanza.

Non solo Troncon, nel nuovo staff ci sarà anche Corrado Pilat, nuovo allenatore delle skills: “Sono felicissimo di far parte di questo gruppo di lavoro. Le skills sono una parte fondamentale del rugby moderno e hanno bisogno di essere seguite con attenzione. Spero di dare il mio apporto alla crescita della squadra. E’ un percorso molto interessante e non vedo l’ora di andare in raduno”.

Entusiasta della nuova avventura anche Quintin Kruger: "E' un privilegio poter lavorare con la Nazionale Italiana. Ho lavorato con Franco Smith in Sudafrica e sono felice che la fiducia nel mio lavoro sia stata confermata. Spero di poter conoscere dal vivo quanto prima anche gli altri componenti dello staff e iniziare a lavorare insieme verso i nostri obiettivi".