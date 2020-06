Tiro con l'arco: c'è ancora un rinvio La competizione iridata si svolgerà nel 2022 a Yanton negli Stati Uniti

Slittano anche i Campionati Mondiali Campagna di tiro con l’arco, la rassegna di Yanton (USA) prevista per il prossimo settembre è stata rinviata al 2022. La decisione, presa nelle scorse ore dalla World Archery, ha lo scopo di salvaguardare la salute degli atleti ed evitare problemi legati alle restrizioni valide in molti Paesi a causa della pandemia di COVID-19. La decisione di spostare il torneo iridato di due anni invece che svolgerlo nel 2021 è del tutto logistica, infatti l’anno prossimo sarà densissimo di eventi, comprese le Olimpiadi, e così trovare un posto in calendario sarebbe stata una vera e propria impresa.

I Campionati Mondiali Campagna di quest’anno dovevano valere anche per assegnare molti dei pass per i World Games, spostati anch’essi dal 2021 al 2022. Così non sarà e la World Archery ha annunciato che si terrà un evento di qualificazione specifico nel 2021 per assegnare le carte. E’ lo stesso Segretario Generale Tom Dielen a dichiararlo: “Con grande dispiacere spostiamo i Campionati Mondiali Campagna ma questa è una decisione che andava presa vista la situazione. Adesso cercheremo un data nel calendario del 2021 per la gara di qualificazione ai prossimi World Games”.