FPI, pronta una seconda manovra economica La Federazione Pugilato Italiana è pronta a dare un altro supporto alle società

Il movimento pugilistico ha ripreso a camminare nonostante le tante difficoltà dettate dall'emergenza epidemiologica. Le società hanno riaperto le palestre ed i tecnici hanno ricominciato a lavorare con passione e pazienza certosina.

Coscienti dell'importante lavoro che la Federazione dovrà svolgere per supportare le società in questo momento di ripresa delle attività, il Presidente Lai ed il Consiglio Federale si sono riuniti per discutere di alcune questioni legate proprio all'immediato futuro del nostro movimento.

All'apertura del Consiglio Federale, il Presidente Lai ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso di superare le enormi difficoltà dovute alla pandemia, fornendo senza soluzioni di continuità la loro opera a supporto e promozione del movimento pugilistico nazionale.

Tra le decisioni prese e gli orientamenti emersi dal Consiglio, si segnalano:

1) l'elaborazione di uno specifico Protocollo per la ripartenza delle riunioni pugilistiche Pro ed AOB. La Federazione è impegnata alla redazione del Protocollo che potrà essere applicato non appena l'Autorità governativa darà il via libera alle competizioni sportive ed, in tal senso, i vertici federali sono in costante contatto con le istituzioni sportive e politiche per far ripartire l'organizzazione degli eventi pugilistici il prima possibile e con il rispetto delle norme precauzionali vigenti in materia di Covid 19;

2) la conferma dell'attuazione di una seconda manovra economica che dovrà portare nuova liquidità alle società. In tal senso, il Presidente Lai e la sua squadra di governo hanno cominciato a delineare i primi criteri per erogare, fin dal prossimo mese di luglio, un importante sostegno economico alle società affiliate;

3) l'approvazione del piano di spesa per l'organizzazione dei Campionati italiani femminili Schoolgirl, Junior e Youth in vista della futura ripresa delle riunioni pugilistiche, ribadendo la volontà di celebrare, per la prima volta nella FPI, i Campionati italiani femminili di categoria;

4) l'utilizzo dei contributi assegnati da Sport e Salute, per il progetto "Sport per Tutti", a favore delle società affiliate. In particolare, tale budget sarà riallocato a quelle società che attiveranno specifici progetti per il rilancio delle attività giovanili e agonistiche individuati dalla Federazione;

5) in virtù del supporto fornito dalla società Artmediasport, la Federazione ha programmato, fino al 31 dicembre p.v., 5 eventi che andranno in onda su un’emittente televisiva non appena il Governo autorizzerà la ripresa delle competizioni sportive.

Nel corso del Consiglio Federale è intervenuto il CEO di Artmediasport dott. Gian Marco Sandri che ha illustrato tutti gli obiettivi che la FPI si era prefissata e che sono stati raggiunti in un anno di collaborazione, relativamente al riposizionamento del Pugilato Italiano e della FPI sul mercato ed alle attività di comunicazione, promozione, pubbliche istituzioni e sponsoring.