Scherma, domenica importante Consiglio Federale Si discuterà della fase di ripartenza dopo il lockdown edella stagione 2020/2021

Tornerà a riunirsi domattina, domenica 7 giugno, in video conferenza il Consiglio federale. I rappresentanti eletti della Federazione Italiana Scherma si ritroveranno ad affrontare un ordine del giorno improntato sia sul supporto e sostegno al mondo della scherma per affrontare la fase di ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia legata alla diffusione del Covid-19, e sia sulla programmazione per la stagione "di transizione" 2020-2021.

Oltre ai tanti punti relativi all'area amministrativa improntati all'attuazione delle decisioni politiche volte a varare una manovra "poderosa" di oltre 2 milioni di euro, il Consiglio affronterà le tematiche inerenti l'area tecnico-sportiva, tra cui le proposte per i principi generali per l'attività agonistica per la stagione "di transizione".

Saranno analizzate anche le relazioni su quanto svolto dai Commissari tecnici delle Nazionali olimpiche e paralimpiche. Tra i punti dell'area Funzionamento, il Consiglio sarà chiamato a valutare il lancio di iniziative economiche con l'Istituto per il Credito Sportivo per l'accesso a mutui per le società, oltre a valutare la proposta di nomina di medici fiduciari regionali e di alcune iniziative di carattere promozionale.