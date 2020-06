Boxe: nuovo calendario AOB L'autunno sarà la stagione in cui recuperare tanti eventi postisticipati

L’emergenza Covid-19 ha stravolto i calendari dello sport mondiale. Adesso che almeno in Europa e in Asia la situazione sembra tornare alla normalità, è iniziata la corsa per salvare almeno qualche evento. E se negli Usa domani si torna ufficialmente a boxare, l’attività internazionale dovrà attendere ancora un po’, ma si intravede la luce infondo al tunnel con una stagione autunnale che servirà a recuperare tanti eventi.

Di seguito il nuovo Calendario Agonistico AOB modificato durante la seduta del Consiglio Federale a seguito emergenza epidemiologica:

Da ultimare entro il 01 marzo - Torneo Regionale Esordienti Maschili e Femminili Schoolboy/Girl - Junior - Youth

ANNULLATO - Torneo Naz.le Femm.le Elite 2 S.

ANNULLATO- Fase Regionale – Torneo Nazionale Maschile ELITE 2° s.

ANNULLATO- Fase Finale Torneo Nazionale Maschile ELITE 2° s.

ANNULLATO DAL CUSI - Campionato Nazionale Universitario C.U.S.I. Elite Maschile e Femminile

ANNULLATO - Torneo Nazionale ITALIA Trofeo “A. Mura“ SchoolBoy - Junior - Youth (2003)

ANNULLATO- Fase Regionale Coppa Italia 2019 - Giovanile

ANNULLATO - Torneo Nazionale Elite Maschile - Guanto D’ Oro d’Italia Trofeo “A. Garofalo “

ANNULLATO - Coppa Italia Giovanile

ANNULLATO - Torneo Nazionale Elite Femminile - Guanto D’ Oro d’Italia Trofeo “L. Colombi“

da ultimare entro il 27 settembre - Fase Regionale - Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth

Dal 10 al 11 ottobre - Torneo Qualificazione ai Campionati Italiani Schoolboy - Junior - Youth

Dal 23 al 25 ottobre - Finali Campionati Italiani MASCHILI Schoolboy

Dal 30 ottobre al 01 novembre - Torneo Femminile WBL

Dal 06 al 08 novembre - Finali Campionati Italiani MASCHILI Junior

da ultimare entro 15 novembre - Fase Regionale – Campionati Italiani Elite Maschile

Dal 20 al 22 novembre - Finali Campionati Italiani MASCHILI Youth

Dal 01 al 06 dicembre - Finali Campionati Italiani Elite Maschile e Femminile

DA INDIVIDUARE DATA Campionati Italiani FEMMINILI - Schoolgirl - Junior e Youth (POSTICIPATO) -