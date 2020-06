Atletica, ricominciano i raduni I primi saranno gli ostacolisti impegnati a Formia dal 15 al 21 giugno

L’atletica italiana riparte e in attesa del definitivo ok dal Governo per tornare alle competizioni ufficiali Nazionali, organizza i primi raduni. Il primo appuntamento sulla lunga strada che porterà atleti e atlete fino ai Giochi di Tokyo del 2021, è il ritiro degli ostacolisti al centro di preparazione olimpica di Formia (Latina). Saranno diciassette gli ostacolisti impegnati e si ritroveranno dal 15 al 21 giugno sulla pista dello storico impianto intitolato a Bruno Zauli.

“È una stagione senza grandi eventi in calendario – ha spiegato il responsabile del settore ostacoli Gianni Tozzi al sito ufficiale della Federazione - ma ricordiamoci che le grandi prestazioni ai Giochi Olimpici vengono da lontano e passano attraverso la continuità. Questo raduno dà il senso è la misura della ripartenza: prima si torna alla normalità, e meglio è, altrimenti si rischia di rimanere in un lockdown mentale. Abbiamo ragionato su un avvicinamento ‘dolce’ alle gare, quindi chi sarà in condizione di poter fare un primo test, gareggerà sabato 20 giugno su distanze spurie, tipiche di inizio stagione. Penso per esempio a Lorenzo Perini sui 200hs, oppure a Linda Olivieri e Mario Lambrughi sui 300hs, una distanza che ho visto esser stata inserita anche nel programma degli Impossible Games di Oslo e che ci rende allineati al resto del mondo. Anche Luminosa Bogliolo si cimenterà in quella che per lei non è una specialità classica, i 100 metri, ma senza ostacoli”. A Rieti il 4 luglio ci saranno le prime gare: “In quel contesto avremo gare su 100hs, 110hs e 400hs - spiega Tozzi - Dopodiché ognuno proseguirà il percorso stagionale a seconda del proprio livello, tra meeting nazionali e Diamond League. L’importante, per ora, è cominciare a riprenderci la normalità”.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Chituru Ali (Cus Insubria Varese Como), Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), Paolo Dal Molin (Fiamme Oro), Elisa Maria Di Lazzaro (Carabinieri), Hassane Fofana (Fiamme Oro), Ayomide Folorunso (Fiamme Oro), Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano), Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946), Giulia Latini (Carabinieri), Mattia Montini (Carabinieri), Desola Oki (Fiamme Oro), Linda Olivieri (Fiamme Oro), Yadisleidy Pedroso (Aeronautica), Lorenzo Perini (Aeronautica), Rebecca Sartori (Fiamme Oro), Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle).