Boxe: Vianello subito vittorioso a Las Vegas Il pugile italiano, il primo in un impegno ufficiale post-emergenza, ha vinto per ko

Nella prima riunione organizzata dalla Top Rank al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, è salito sul ring anche l’azzurro Guido Vianello. E’ stato il primo atleta italiano a disputare un incontro ufficiale dopo l’emergenza covid-19.

Per lui una vittoria nettissima con l’arbitro che ha fermato il match con Don Haynesworth dopo appena 2’16” viste le precarie condizioni del pugile americano atterrato con un diretto destro da uno straripante pugile romano apparso in grande spolvero. Per lui 13 pugni a segno, statistiche importanti essendo solo la prima ripresa.

La carriera americana di Vianello prosegue nel migliore dei modi visto che per la quarta volta ha vinto il match già al primo round.