Pallanuoto, collegiale anche per il Setterosa Ragazze in ritiro al Centro Federale di Ostia fino al 27 giugno

Dopo il Settebello tocca al Setterosa che aveva disputato l'ultimo match ufficiale lo scorso 25 febbraio contro la Francia, a Montreuil, nel terzo impegno della prima fase della World League. La Nazionale femminile riparte dal Centro Federale di Ostia dove oggi è iniziato il collegiale che durerà fino al 27 giugno.

Del collegiale e non solo ha parlato al sito ufficiale della Federazione il commissario tecnico Paolo Zizza. "Utilizzeremo questo collegiale di ripresa, per capire in che condizione sono le atlete dopo uno stop così lungo, difficile psicologicamente poiché inusuale. Ci alleneremo in massima sicurezza, rispettando ovviamente tutti i protocolli. Questi diciassette giorni li principalmente dedicheremo al nuoto. Svolgeremo poi un secondo raduno a luglio, nel quale speriamo di poter lavorare sulla tattica e i vari schemi da sviluppare in partita. Ad agosto, infine, speriamo di poter disputare qualche amichevole internazionale, anche per dare uno stimolo alla squadra".

Queste le diciannove convocate dal commissario tecnico Paolo Zizza. Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello e Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro / L'Ekipe Orizzonte), Giulia Viacava, Maria Grazia Valeria Palmieri e Roberta Claudia Marletta (L'Ekipe Orizzonte Catania), Elisa Queirolo, Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (Plebiscito Padova), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Kally Milano), Domitilla Picozzi, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Loredana Sparano e Giuditta Galardi (SIS Roma), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto) e Dafne Bettini (Pallanuoto Trieste).

Completano lo staff gli assistenti tecnici Mauro De Paolis e Marco Manzetti, la team manager Barbara Bufardeci, i medici Matteo Catananti e Beatrice Berti, la fisioterapista Simona Tozzetti, il preparatore atletico Simone Cotini, la psicologa Flavia Sferragatta e il nutrizionista Giovanni De Francesco.