Zebre Rugby, nuovi innesti nello staff tecnico Fabio Roselli e Andrea Moretti vanno a sostituire Troncon e Orlandi

Lo Zebre Rugby Club ufficializza l’ingresso di due nuovi innesti nel proprio staff tecnico. Si tratta di Fabio Roselli e Andrea Moretti, i quali prenderanno il posto rispettivamente di Alessandro Troncon e Carlo Orlandi in qualità di allenatori dei trequarti e della mischia della squadra multicolor.

A nome di tutta la società, l’amministratore unico dello Zebre Rugby Club Andrea Dalledonne rivolge ai due tecnici uscenti un caloroso ringraziamento per l’impegno e la professionalità con cui nelle ultime tre stagioni hanno svolto il loro lavoro al fianco dell’head coach Michael Bradley, contribuendo al raggiungimento di alcuni storici traguardi del club. Ad entrambi va un grosso in bocca al lupo in vista delle rispettive carriere nel mondo ovale.

Come già accaduto nell’estate del 2017 per Troncon e Orlandi, anche Roselli e Moretti approdano al timone della franchigia federale a seguito di un’ottima esperienza di gestione tecnica della Nazionale U20, coronata da diverse vittorie importanti.

I due allenatori hanno infatti guidato gli Azzurrini nel corso di tre edizioni del Sei Nazioni U20 (conclusosi nel 2018 al 4° posto e nel 2019 al 5° posto) e al Mondiale di categoria sempre nel 2018 e nel 2019. Memorabile l’edizione del 2018 del World Rugby Under 20 Championship, chiuso da Lamaro e compagni ad uno storico 8° piazzamento grazie ai due successi contro Scozia e Argentina.

L’ingresso dei due esperti allenatori al fianco di coach Bradley garantirà continuità e sviluppo ad uno dei pilastri del progetto tecnico e societario della franchigia federale: la crescita dei migliori giovani talenti del rugby italiano e, contestualmente, il loro debutto con la nazionale maggiore.

Le parole del team manager Andrea De Rossi: “Sono molto contento dell’arrivo di Fabio e Andrea, sono due persone che conosco bene: ci ho giocato contro e anche insieme, per cui mi fa doppiamente piacere ritrovarli alle Zebre. Dopo aver ringraziato e salutato Orlandi e Troncon, era giusto dare il benvenuto a due allenatori che hanno fatto molto bene con l’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e con la Nazionale U20. Entrambi sono stati protagonisti di un percorso di progressione e di crescita verso l’alto livello per cui penso sia naturale concedere loro questa chance. Sono arrivati qua già da maggio e si sono subito messi a disposizione di Michael e di tutto lo staff tecnico con cui hanno condiviso le prime riunioni. Sono sicuro che faranno bene e che soprattutto non abbiano problemi ad inserirsi poiché conoscono praticamente gran parte dei giocatori, molti dei quali arrivano dall’Accademia e dalla Nazionale U20”.

Per entrambi non si tratterà di un esordio in campionato celtico. Fabio Roselli aveva infatti ricoperto l’incarico di assistente allenatore delle Zebre già nel 2015/16 e nel 2016/17, mentre Andrea Moretti è stato allenatore degli avanti degli Aironi nel 2010/11.

I due allenatori sono già a lavoro alla Cittadella del Rugby di Parma dove, in virtù della loro pluriennale esperienza di gestione tecnica dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e successivamente della Nazionale U20, hanno ritrovato tantissimi atleti multicolor cresciuti ai tempi delle giovanili proprio sotto la loro guida.

Fabio Roselli ha costantemente militato come ala per la Rugby Roma -club della sua città natale-, vincendo un campionato italiano (1999/2000) e una Coppa Italia (1997/1998) e totalizzando 550 punti in 220 presenze col club capitolino. Tra il 1995 e il 1999 ha anche indossato la maglia della Nazionale, scendendo in campo in 17 gare ufficiali con gli Azzurri e segnando 5 mete. Con gli Azzurri ha vinto la storica Coppa Fira 1995-1997 e ha partecipato alla Coppa del Mondo del 1999, in scena in Francia e sulle isole britanniche.

Ritiratosi dall’attività agonistica nel 2003, intraprende la sua carriera di tecnico come allenatore del settore giovanile della Rugby Roma, per poi entrare nel 2007 nei ranghi federali come assistente della Nazionale Seven e poi della Nazionale U17. Tecnico di 4° livello FIR e docente allenatore, tra il 2009 e il 2013 è stato responsabile tecnico dell’Accademia zonale di Roma e, successivamente, delle Nazionali U17 e U18. Dal 2013 al 2015, ha fatto parte dello staff tecnico degli Azzurrini come allenatore dei trequarti, selezione che riabbraccerà a partire dal 2017, questa volta come capo allenatore. Già allenatore dei trequarti delle Zebre nelle due stagioni 2015/16 e 2016/17, Roselli ha ricoperto in quello stesso lasso di tempo anche il ruolo di responsabile tecnico dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato”.

Nato e cresciuto rugbisticamente a Mantova, Andrea Moretti ha esordito nel massimo campionato italiano nel 1996 col Petrarca Rugby a seguito di una prima esperienza giovanile in Nuova Zelanda con la maglia del North Shore. Dopo una parentesi stagionale col Worcester nel 2000/01 nella seconda divisione inglese, l’ex n° 2 classe 1972 rientrerà in Italia approdando nelle file del Rugby Calvisano, vincendo la Coppa Italia nel 2003 e il titolo di campione d’Italia nel 2004. Nel 2006 avviene il suo passaggio al Rugby Viadana, club con solleverà nuovamente la Coppa Italia nel 2007 e la Supercoppa Italia nello stesso anno. Esordito con la Nazionale sotto l’allora ct Georges Coste il 26 ottobre 1997 nell’incontro di Coppa Latina contro la Romania, il tallonatore lombardo ha preso parte alla Coppa del Mondo 1999 e al Sei Nazioni 2002; complessivamente, sono 13 i caps collezionati con l’Italia sino al suo congedo dal rugby azzurro nel 2005. Ritiratosi dal rugby giocato al termine della stagione 2007/08, Moretti disputerà la sua ultima partita ufficiale col prestigioso club ad inviti dei Barbarians, scendendo in campo il 9 aprile 2008 nella capitale scozzese contro l’Edinburgh Academicals in occasione del test match organizzato per il 150° anniversario del club locale che milita nella prima divisione nazionale.

Già allenatore degli avanti del Rugby Viadana tra il 2008 e il 2010 e degli Aironi nel 2010/11, il 13 volte Azzurro ha ricoperto il ruolo di capo allenatore del Petrarca Rugby tra il 2012 e il 2015. Conclusa l’esperienza con la società padovana, Moretti entrerà a far parte dello staff tecnico dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” dove intraprenderà il suo sodalizio tecnico al fianco di Fabio Roselli, il quale proseguirà anche a partire dal 2017, anno in cui il 47enne mantovano assumerà la carica di allenatore della mischia della Nazionale U20.