Pallanuoto, Setterosa: capitan Queirolo e il sogno Olimpico La Nazionale femminile punta alla qualificazione nel prossimo mese di gennaio

Il sogno Olimpico non è sfumato ma solo rinviato. Per il Setterosa saranno mesi lunghi in attesa di sapere se realmente a gennaio potranno giocarsi, finalmente, il torneo di qualificazione Olimpica. L’obiettivo della carriere per molte di questa atlete tra cui spicca il capitano Elisa Queirolo che ha raccontato come si sta preparando la Nazionale azzurra. “Spero che l'emergenza Covid-19 sia alle spalle. E' bello poter rivedere le compagne, stare con loro e soprattutto parlarci di persona: in questi mesi abbiamo usato molto le chat, le videochiamate ma la realtà è altra cosa. Abbiamo lavorato molto a secco, per mantenere una buona condizione atletica, ma adesso c'è voglia di riprendere a nuotare, a giocare per raggiungere il nostro obiettivo: la qualificazione ai giochi olimpici di Tokyo che passa necessariamente dal torneo di qualificazione, previsto a gennaio".

Queste le diciannove convocate dal commissario tecnico Paolo Zizza. Giulia Gorlero, Arianna Garibotti, Rosaria Aiello e Giulia Enrica Emmolo (Fiamme Oro / L'Ekipe Orizzonte), Giulia Viacava, Maria Grazia Valeria Palmieri e Roberta Claudia Marletta (L'Ekipe Orizzonte Catania), Elisa Queirolo, Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (Plebiscito Padova), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Kally Milano), Domitilla Picozzi, Chiara Tabani, Silvia Avegno, Loredana Sparano e Giuditta Galardi (SIS Roma), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini (Rapallo Pallanuoto) e Dafne Bettini (Pallanuoto Trieste).

Completano lo staff gli assistenti tecnici Mauro De Paolis e Marco Manzetti, la team manager Barbara Bufardeci, i medici Matteo Catananti e Beatrice Berti, la fisioterapista Simona Tozzetti, il preparatore atletico Simone Cotini, la psicologa Flavia Sferragatta e il nutrizionista Giovanni De Francesco.