Pallanuoto, approvata l'autoretrocessione Grande novità per aiutare i club maggiormente in difficoltà

Il consiglio federale - riunitosi in videoconferenza - ha assunto delle decisioni di carattere straordinario in previsione delle edizioni 2020-21 delle serie A1 maschile e femminile e A2 maschile di pallanuoto, susseguenti alla profonda emergenza causata dalla crisi pandemica che ha determinato, come noto, il sofferto annullamento dei campionati nazionali in stagione.

Pertanto, tenuto anche conto delle previsioni contenute all'art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Disposizioni (…) eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici", la Federnuoto ha deliberato - tra gli incentivi a sostegno delle attività delle società affiliate e nelle more dell'approvazione delle specifiche normative dei singoli campionati nazionali - che:

1) le società siano esonerate dal pagamento della tassa di iscrizione ai campionati di pallanuoto per la stagione 2020/2021;

2) le società aventi il diritto di partecipare ai campionati di A1 maschile e femminile e di A2 maschile abbiano la facoltà di richiedere l'iscrizione al campionato immediatamente inferiore rispetto a quello di appartenenza entro i medesimi termini che regolano l'iscrizione al campionato cui avrebbero dovuto prendere parte e senza l'applicazione delle sanzioni previste.

Inoltre, tenuto conto della oggettiva situazione di difficoltà, il consiglio federale si è riservata la facoltà di operare eventuali ripescaggi dal campionato inferiore sulla base di criteri meritocratici e di curriculum sportivo.Pallanuoto: