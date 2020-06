Barelli:"Il nuoto è ripreso in tutta Europa" Soddisfatto il presidente della Federazione europea per la ripresa dell'attività

Il presidente della Federazione Europa Nuoto Paolo Barelli è tornato a parlare della situazione del nuoto nelle nazioni europee. “Siamo felici di constatare che la vita nelle piscine stia riprendendo in tutta Europa, e non solo, e che la maggior parte degli atleti siano tornati ad allenarsi. L'impegno e la professionalità in Europa di atleti, allenatori e federazioni è nota e sarà determinante per una veloce ripresa dopo il lockdown dovuto al diffondersi del Coronavirus. La LEN - sottolinea Barelli - offrirà ogni supporto possibile affinché le discipline natatorie mantengano la posizione di vertice raggiunta tra gli sport del continente. L'obiettivo è tornare il prima possibile alle gare, ma in questo momento la priorità è che gli atleti possano allenarsi in piena sicurezza, tutelando la loro salute, nel rispetto delle normative di ogni Paese".

La Len ha effettuato un sondaggio che ha anche evidenziato come la maggior parte delle competizioni nazionali non riprenderà prima di agosto. Pertanto le coppe europee della pallanuoto cominceranno verso la fine del prossimo autunno.

I campionati europei di Budapest, posticipati al maggio del prossimo anno, invece inizieranno con tuffi (10-16) e nuoto sincronizzato (10-15), proseguiranno col fondo (12-16) e si concluderanno col nuoto (17-23).